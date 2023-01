Laura Flores reveló que escándalo de Shakira y Piqué es “por dinero”

CIUDAD DE MÉXICO.- Shakira causó gran revuelo desde que dio a conocer la canción ‘Session #53’ con colaboración a lado de Bizarrap, donde la colombiano mandó fuertes indirectas para su expareja Gerard Piqué.

Es por eso que Laura Flores dio a conocer su opinión y reveló que para ella todo esto ha sido una “estrategia” para hacer dinero, entre ambas figuras del espectáculo, debido a que Shakira fue muy directa con el exfutbolista según el portal de TV Notas.

Durante una entrevista para el programa de “De primera mano”, la actriz fue cuestionada sobre que era lo que pensaba ante el escándalo que han protagonizado Shakira y Piqué en estas últimas semanas.

Para Laura Flores piensa que Shakira “sabia lo que iba a pasar” después de haber dado a conocer su más reciente éxito musical, el cual se llegó a posicionar como el tema más escuchado en el mundo.





 





Yo creo que ella ya sabía lo que iba a causar, o sea, es una mujer muy inteligente”,comentó la actriz.

Además la actriz confesó que Piqué también estaba “consciente” de todo lo que se venía con la canción, debido a que lo considera un “hombre inteligente” por lo que ambos se imaginarían lo que estaba por venir.

Laura Flores confirmó que para ella todo se trata de un juego que ambas figura slo tienen “bajo control” y admitió que no cree este tipo de polémicas llegue a afectar a los hijos de Shakira, que se ha dicho en más de una ocasión.



Laura Flores se sincera sobre estado de salud de su pareja

Laura Flores se sincera sobre el complicado momento que está pasando al tener internado a su pareja en un Hospital de Miami.



"Mi esposo está súper enfermo, no está bien de salud, de hecho, no es la primera vez desde que me casé con él hace más de tres años, ha ido a parar al hospital en varias ocasiones, esta no es la primera vez, lo que pasa es que en esta ocasión sí está bastante delicado” comentó la actriz para ‘Ventaneando’.

