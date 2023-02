Laura Flores habla sobre la salud actual de su hijo

Ciudad de México.- Laura Flores entró en más detalles sobre el estado de salud actual de su hijo Alejandro, de 15 años, quien fue internado de emergencia y por ello la actriz canceló sus planes en México. En entrevista para Venga la Alegría, programa al que la actriz y cantante no se presentó el día jueves por esta situación de emergencia, Laura explicó: “Ahorita van a intervenir a Alex, le van a hacer una endoscopía para revisar el estado de su pancreatitis. Primero Dios él tiene que estar dado de alta el día de mañana”. Volverá pronto a México Al respecto de las labores profesionales que aún tiene pendiente en la capital azteca, Flores manifestó que pase lo que pase la próxima semana debe cumplirlas. Yo sí o sí tengo que estar en México el lunes porque ya son contratos firmados con GranDiosas, nos vamos a hacer promoción a Monterrey, el día 14 damos la rueda de prensa y luego la presentación el 16 y así vienen varios eventos” detalló.

Alex está en supervisión

Finalmente, Laura Flores agradeció que pese al susto y momentos de angustia que vivió, el malestar de Alex esté completamente atendido y vigilado por los médicos, además de externar su regocijo porque en este momento cuenta con el apoyo de todos sus hijos.

“Bendito sea Dios estoy con mi hijo, estoy con él y todos sus hermanos están aquí, me acaba de llegar de sorpresa María, se vino de Houston a visitar a su hermano, entonces imagínate el lloradero en la mañana cuando la veo, que no me la esperaba”, contó conmovida.