Laura Bozzo responde a quienes le critican por usar Photoshop

MÉXICO.- Laura Bozzo envió un contundente mensaje a todas las personas que la critican por usar Photoshop en las imágenes que comparte a través de sus redes sociales.

Al ser cuestionada por los ataques que recibe en sus fotos, la conductora replicó: “Me amo, me encanta, saben que, mírenme, yo me amo a mi misma, mientras yo me vea a mí misma, lo que opinen los demás que vayan a %&$”/)) me importa un &/&$&/ lo que opinen”.

Al respecto de las burlas que provoca cuando coloca imágenes en traje de baño, la peruana replicó: “Yo me veo regia, me pongo bikini, y ¿cuál es el problema...?”.

De la misma forma, Bozzo demostró su apoyo al llamado “Bombón Asesino” ante los memes que han surgido por los cambios en su rostro y manifestó: “la verdad creo que se exceden en criticarlas y ay, Ninel ya quisiera por un día, un día de fiesta, tener ese cuerpo de Ninel Conde”.

Cambiando de tema, la comunicadora aseguró que está a poco tiempo de recibir su visa estadounidense, por lo que no descarta viajar en poco a Estados Unidos, aunque asegura que su hogar seguirá estando en México.