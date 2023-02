Laura Bozzo presume atrevido look; no le importa que la llamen 'momia sin ropa'

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo es una de las figuras del espectáculo que muchos quieren y otros “odian”, pero ella sigue demostrando que no le importan las críticas y que se siente feliz.

La conductora tiene 71 años y se ha sometido a varias cirugías estéticas, sin embargo, se siente muy jovial y le encanta “conectar con las nuevas generaciones” por medio de sus redes sociales, como lo ha expresado anteriormente.

El día de ayer, Laura compartió en su cuenta de Instagram un videoclip y unas fotografías mostrando su look para la gala de La Casa de los Famosos.

Laura lució un conjunto color plata de pantalón acampanado, bralette con encaje negro y saco que dejó abierto para no quitar el modo atrevido. “¿Qué les parece?”, preguntó a sus seguidores. Pero antes de recibir cualquier comentario, se adelantó a las críticas: “Escándalo, soy un escándalo”.

“Ya me imagino las críticas HORROR la momia sin ropa. Me vale, me amo y me encanta que me ataquen”, escribió al pie de la publicación.