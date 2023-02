Laura Bozzo comparte foto "inapropiada" de su hija por su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo es una de las figuras del espectáculo que muchos quieren y otros “odian”, pero ella sigue demostrando que no le importan las críticas y que se siente feliz.

La conductora tiene 71 años y se ha sometido a varias cirugías estéticas, sin embargo se siente muy jovial y le encanta conectar con las nuevas generaciones. Lo que muchos quizás no saben es que tiene dos hijas: Alejandra y Victoria.

Critican a la hija menor de Laura

El día de ayer Laura hizo una publicación dedicada a su hija menor, Alejandra de la Fuente Bozzo, por su cumpleaños número 34. Compartió unas fotografías de ella modelando, y otras donde aparecen juntas, y le expresó unas palabras de cariño.

“FELIZ CUMPLE ������ me parece mentira aun recuerdo cuando me dijeron que estaba embarazada de ti no lo podía creer me estaba cuidando pero Dios me tenía esta sorpresa que cambio totalmente mi vida �� ��siempre pegada a mi solo querías estar conmigo ♥️♥️te agradezco por que en las buenas y en las malas nunca me dejaste ni un solo instante sacrificaste muchas cosas por ser yo siempre tu prioridad ♥️♥️hoy le doy muchas gracias a Dios por este regalo que me da fuerzas para luchar en mis peores momentos ��bendiciones y lo mejor del mundo para ti”, escribió Laura.

Alejandra, quien es influencer, respondió con agradecimiento a su madre. Sin embargo, resaltaron también los comentarios negativos de los usuarios, los cuales criticaron su cuerpo “de plástico” y señalaron a Laura por publicar imágenes “inapropiadas” de su hija.

“Tiene buen cuerpo, pero fuera puesto una foto más adecuada, para los cumpleaños... Yo como madre no publico a mi hija así”, escribió una seguidora de la conductora.