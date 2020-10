Las series que fueron canceladas o fracasaron ante el Covid-19

Este 2020 la industria del entretenimiento ha sido una de las más afectadas por la pandemia de Covid-19, lo que ha significado un nuevo reto para las cadenas de televisión y plataformas.

Además de arriesgarse a ser o no aceptadas por el público, bajo el nuevo contexto del coronavirus no sólo los ratings se han movido, también se pospusieron estrenos y hasta se cancelaron series incluso antes de ver la luz, eso sin dejar de lado las que continúan a pesar de las malas críticas.

Estas son algunas de ellas.

Space force

Tal vez por ser estrenada en medio de la pandemia, o por la falta de humor a pesar de ser una comedia, esta serie espacial protagonizada por Steve Carrell pasó sin pena ni gloria después de su lanzamiento en mayo.

Si bien la plataforma Netflix ya la renovó para una segunda temporada, la primera no terminó de convencer. En el sitio especializado "Metacritic" tiene una puntuación de 49 de la crítica y un 6.2 de los usuarios demostrando que no fue suficiente un elenco reconocido que incluyó a figuras como Lisa Kudrow, John Malkovich y Ben Schwartz, entre otros.

NOS4A2

Tener el sello del escritor de terror Joe Hill (hijo de Stephen King) no fue suficiente para mantener la serie a flote y se hundió este año con apenas dos temporadas, según confirmó AMC el pasado mes de agosto.

La historia de vampiros parece que tampoco hizo mucho ruido entre el público. S bien en el sitio "Rotten tomatoes" tiene un 82% de aceptación del público, en otro portal especializado, IMDB, tiene una puntuación de 6.7 sobre 10.

AJ and the queen

Este año fue de éxitos para RuPaul, quien se llevó varios premios Emmy por su show "RuPaul's Drag Race" en la pasada ceremonia realizada de manera virtual en septiembre; sin embargo a su otra serie, "AJ and the queen", no le fue tan bien.

Estrenada recién empezado el año, en enero, recibió críticas de medias a bajas en sitios como "Metacritic" y "Rotten tomatoes", además que fue cancelada con sólo una temporada de vida.

La historia seguía a la drag queen Ruby red, quien viaja por Estados Unidos junto a su compañera AJ, de tan sólo 10 años.

Run

Otro programa que se queda en una temporada esta serie de HB, pese a tener a la mente detrás de "Fleabag", Phoebe Waller-Bridge, como productora.

De acuerdo con la cadena la decisión se debió a que no encontraron una buena idea para continuar la historia de los protagonistas.

Cortés y Moctezuma

Se trata de un proyecto que ni siquiera vio la luz como consecuencia del coronavirus.

La serie fue anunciada a principios de año; sin embargo, con la llegada de la pandemia se fue complicando la producción y luego de posponerse terminaron por cancelarla debido a los altos costos. Además, a esto se sumó que Ciro Guerra, quien sería director, fue acusado de agresiones sexuales.

La hubiera protagonizado Javier Bardem como Hernán Cortés y Tenoch Huerta como Moctezuma; la producirían Gael García y Diego Luna.