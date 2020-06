Las bellas y perversas mujeres que han encarnado a Rubí

Este lunes se estrenó la nueva versión de "Rubí" por Televisa y las redes brincaron haciendo comparaciones de Camila Sodi con su predecesora, Bárbara Mori, sin embargo, no es la única que ha dado vida a esa mujer tan bella como perversa en la historia creada por Yolanda Vargas Dulché, una de las grandes creadoras de melodramas.

Fanny Cano

En 1968, Fanny Cano puso rostro al personaje que hasta ese momento, había sido una historieta publicada en "Lágrimas, Risas y Amor". Fanny Cano, poseedora de una particular belleza, encarnó la maldad y la ambición bajo la producción de Valentín Pimstein. Era rubia, de ojos verdes y mirada profunda, con un carácter opuesto al de "Rubí".

Hizo telenovelas como "Yesenia", "La Mentira" y películas como "El Cielo y la Tierra". La actriz falleció en un accidente de avión en España, cuando su avión se estrelló de frente con otro por la neblina en el lugar. Allí, no sólo murió ella, sino su esposo, el 7 de diciembre de 1983.

Irán Eory

En los 70, Emilio Gómez Muriel dirigió con Carlos Enrique Taboada la versión de "Rubí" para el cine, con Irán Eory como protagonista. Como el acento español de la actriz (originaria de Teherán) era muy notorio, fue Norma Lazareno quien puso voz a "Rubí".

"La Usurpadora", "Gotita de Amor", "María la del barrio", "La Pícara soñadora" fueron otras de las telenovelas en las que apareció la actriz.

Bárbara Mori

Bárbara Mori es, por lo que hemos visto, la "Rubí" favorita de muchos, y para la propia actriz fue uno de los proyectos más importantes de su carrera, pero también uno de los más difíciles que le ha tocado hacer. La producción de José Alberto Castro reunió en Televisa a un elenco conformado por Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli, Jaqueline Andere y por supuesto, Bárbara Mori, quien en una reciente charla de Ted Talk contó un poco acerca del proceso de esta telenovela que la puso en el ojo internacional.

"La empresa quería firmar como exclusiva por seis años y me dijeron que si no firmaba con ellos, buscarían alguien más, yo estaba absolutamente segura que no daría seis años de mi vida a hacer lo mismo, quería hacer cine, y en ese momento los actores de televisión no éramos bien recibidos", recordó. Para su sorpresa, Televisa aceptó trabajar con ella sin exclusividad.

"'Rubí' fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad, era famosa, exitosa y me pagaban muy bien, sin embargo yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo, me ponía a llorar, me sentía sola, vacía, triste", recordó, reflexionando sobre que ni todo el dinero ni todo el éxito pueden dar la felicidad.

"Rubí", 2010

En 2010, Angélica Panganiban protagonizó la versión filipina de "Rubí".

Camila Sodi

La versión 2020 de "Rubí" es parte de la Fábrica de Sueños, proyecto con el que televisa ha hecho de nueva cuenta esas grandes telenovelas pero con formatos de poco más de veinte capítulos y actualizando esas historias.

En el caso de "Rubí", comienza con una periodista que le quiere hacer una entrevista sobre su vida y sus polémicas. La nueva protagonista, Camila Sodi, ha sido duramente criticada por no ser "tan bella ni perversa" como Bárbara Mori.

"Me parecía chistoso andar vestida así en la calle o por los barrios en los que andábamos, totalmente una chava fuera de contexto caminando por la calle en un taconzote y mini vestido. Me parecía chistoso porque no hay manera que yo me vista así en la vida real", dijo la actriz a EL UNIVERSAL.