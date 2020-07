Las 13 demandas en contra de Ari Borovoy y su hermano Jack

MÉXICO.- Desde hace varios meses se sabe que Ari Borovoy y su hermano Jack tienen varias demandas laborales en su contra, por parte de varios ex empleados de Bobo Producciones.

El representante legal de los ex empleados de los Borovoy, afirma que además hay otros “talentos” quienes también han emprendido una lucha legal en contra de los hermanos.

“Incluso talento, no te puedo decir nombres porque todavía no los represento, pero no solamente talento, sino proveedores de servicios en donde caen en este mismo círculo y empleados”, explicó.

El abogado mencionó que incluso una empleada de limpieza fue despedida injustificadamente y no le pagaron su indemnización.

“La clase trabajadora lleva un tema preponderante, como la seguridad social, la del SAT… cuando menos ya se nos han acercado 10 personas, entre proveedores, trabajadores, y cuando se acercó la señora de limpieza nos contó toda su historia y la verdad no tuvimos más que representarla”.

