Las 10 cosas que no sabías de Eddie Van Halen

Este martes Eddie Van Halen, el famoso guitarrista y fundador de la icónica banda de heavy metal Van Halen, murió de cáncer a los 65 años. El legado de Eddie perdurará gracias a una larga lista de éxitos, su peculiar manera de tocar la guitarra y su excéntrica personalidad. A continuación presentamos 10 sorprendentes datos sobre el afamado guitarrista para conmemorar el legado musical que nos deja.

1.- Eddie no escuchaba música

Una de las excentricidades del músico fundador de la banda de hard rock Van Halen era que no escuchaba música. "Simplemente no le intriga la música de otras personas", apuntó con incredulidad Chuck Klosterman en el artículo "Eddie Van Halen: ¿Cómo sobrevivió a las adicciones? ¿Por qué sigue componiendo música? ¿Y qué piensa realmente de David Lee Roth y otros ex integrantes de Van Halen".

"Es algo extraño, pero ha sido así toda mi vida. No podría hacer un disco contemporáneo si quisiera porque no sé cómo suena la música contemporánea" dijo durante la entrevista para Billboard.

2.- No sabía leer partituras

Eddie Van Halen era un músico autodidacta. El músico neerlandés-estadounidense era capaz de aprender intuitivamente cualquier melodía que escuchara, así como tocar cualquier instrumento que llegara a sus manos. No obstante, a pesar de ser considerado uno de los mejores guitarristas de su generación, Eddie Van Halen no sabía leer partituras.

En lugar de afianzar su formación musical de una manera tradicional, el guitarrista aprendió desde niño a memorizar los movimientos de los dedos de su maestro de piano. Esto le permitió desarrollar su oído y técnica hasta poder tocar melodías de manera tan precisa que, según él, los demás tardaron en notar que no leía las partituras. Por si fuera poco, el talentoso guitarrista y genio creativo afirmaba: "No tengo recuerdo de haber inventado ninguno de esos riffs. Incluso lo que escribí para el último disco, no lo recuerdo. Sólo viene a mí. Jamás me siento y decido escribir una canción. Jamás lo he hecho".

3.- El octavo mejor guitarrista de la historia

En 2011, la revista Rolling Stone lo colocó en su lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Encabezada por Jimi Hendrix, esta lista incluye a las figuras más legendarias e influyentes de la música del rock, blues y jazz.

4.- "Eruption", el segundo mejor solo de guitarra de la historia

En 2009, la revista especializada Guitar World colocó a "Eruption" como el segundo mejor solo de guitarra de la historia. Encabezada por "Stairway to Heaven" de Jimmy Page, esta lista hace el recuento de los 100 mejores solos de guitarra de la historia.

5.- Michael Jackson y Eddie Van Halen

"Beat It", lanzada en 1983, fue uno de los más grandes éxitos del Rey del Pop y Eddie Van Halen fue parte clave en ello. El famoso músico fue el encargado de inmortalizar el solo de guitarra que conquistó a más de cien millones de personas a inicios de los ochenta. Sorprendentemente, Van Halen no pidió regalías por su contribución pues afirmaba que lo había hecho como un favor.

6.- Su pasión por Mozart

Eddie era tan fan de la música clásica que nombró a su hijo Wolfgang en honor a Mozart. Además, los padres del propio Van Halen lo nombraron Lodewijk, en honor a Ludwig Van Beethoven.

7.- Genio emprendedor

Eddie Van Halen creo la guitarra "Frankenstrat" al combinar el sonido de una guitarra clásica Gibson con los atributos físicos de una guitarra Fender. Hecha de una guitarra Stratocaster cuerpo de fresno modificada para adaptarle una pastilla del puente humbucking Gibson PAF, tiene un mástil de arce y diapasón y herrajes cromados. Es una guitarra de acabados en rojo, blanco y negro, además de tener seis cuerdas con un trémolo Floyd Rose. Además de la "Frankenstrat", Eddie Van Halen y el dueño de Peavey Electronics Hartley Peavey crearon la serie de guitarras EVH Wolfgang.

El talentoso guitarrista incluso desarolló y patentó un dispositivo llamado "D-tuner" que permite afinar la sexta cuerda de la guitarra de Mi a Re y viceversa en un solo movimiento.

8.- Innovó en técnicas de guitarra y bajo

Eddie Van Halen fue el encargado de popularizar la técnica conocida como tapping, fingertapping o tap picking que es una técnica usada en guitarra y bajo eléctrico en donde se usan los dedos para presionar las cuerdas sobre el mástil de los instrumentos para hacer sonar las notas. Esta técnica también fue usada por otros guitarristas legendarios pero fue Van Halen quien la impulsó en los ochenta con canciones como "Panama", "Hot for Teacher" y "Eruption".

El afamado guitarrista dijo que de haber tomado clases, jamás habría desarrollado técnicas tan innovadoras que, paradójicamente, hoy en día forman parte del currículo en la enseñanza formal.

9.- Donó su guitarra al Smithsonian

Eddie Van Halen donó una réplica de la guitarra "Frankenstrat" al Museo Nacional de Historia Estadounidense, que es administrado por la Institución Smithsonian, por medio de Jeff Cary, vicepresidente de Fender Musical Instruments Corp. En una entrevista para Smithsonian Magazine respecto a su donación, Eddie Van Halen dijo que "la Frankenstein original fue resultado de mi juego y experimentación con diferentes elementos de guitarras eléctricas que me gustaban. La cuestión era que algunas guitarras tenían elementos que me gustaban, pero al mismo tiempo tenían elementos que no me importaba. Si pudiera combinar esos elementos en una guitarra, entonces podría tener un instrumento que me permitiera crear y tocar lo que escuchaba en mi mente sin restricciones".

10.- Le atribuyó el cáncer a las guitarras

En una entrevista para Billboard, el famoso guitarrista explicó que le atribuía el cáncer de lengua y garganta a los postes de metal que sostenía en la lengua mientras tocaba. Sin embargo el abuso de sustancias como alcohol y drogas pudo haber sido un factor para desarrollar dicho padecimiento.