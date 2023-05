Larry Hernández sale positivo en influenza tipo B y pospone conciertos

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace unos días el cantante de regional mexicano Larry Hernández encendió las alarmas entre sus fans porque el jueves reveló que estuvo pasando por algunos problemas de salud.

Fue por medio de sus redes sociales donde el intérprete de "Dame tu amor" estuvo explicando que estaba teniendo tos y dolor en el cuerpo, de igual forma también avisó que tendría que posponer algunos conciertos para darle prioridad al tema de salud.

Pero fue hasta este sábado cuando explicó que estuvo yendo al médico, ya que creía que tenía síntomas de coronavirus, pero en realidad se trataba de Influenza tipo B.

"Ya no aguanté y me vine a la clínica a hacerme una prueba de Covid, me duele la espalda y todos los huesos, tengo tos y dolor de garganta, me van a hacer la prueba de Covid para descartar cualquier cosa", expresó.