Larisa Mendizábal sigue recibiendo ayuda económica de su ex tras infidelidad

Ciudad de México.- Larisa Mendizábal negó haber demandado a Augusto Bravo después de que le fue infiel con Adianez Hernández, quien en ese momento estaba casada con Rodrigo Cachero.

La actriz rechazó que haya exigido dinero a Bravo por los 11 años que vivieron juntos antes de su fechoría con Hernández.

La verdad ya me da risa porque esta señora se ha dedicado a decir puras mentiras, la verdad, por supuesto que no es cierto que yo demandé a Augusto”

Dijo Larisa en entrevista para el programa Ventaneando.

Asunto legal

Sin embargo, Mendizábal aclaró que sí resolvió un asunto legal con su Augusto, aunque no fue en los peores términos.

“Sí firmamos un convenio de fin de concubinato, como se firma un convenio de divorcio, más o menos igual, en el que los dos estuvimos de acuerdo, desde un principio lo hablamos, no hubo bronca, una cosa es un convenio, y otra es una demanda. No es cierto que yo lo estoy presionando para que me dé dinero, por supuesto que no es cierto”, dijo la artista.

La actriz confesó que está recibiendo ayuda monetaria de su ex. “Efectivamente me está apoyando económicamente, él desde que pasó todo este rollo y se fue de mi casa, me dijo ‘yo te voy a seguir apoyando en lo que vemos qué onda’, porque todo fue sorpresivo”, puntualizó.

Respaldo económico

Finalmente, Larisa Mendizábal manifestó que hasta el momento desconoce la fecha en que Augusto Bravo seguirá respaldándola en el terreno económico.

“Legalmente se supone que son los años que estuvimos juntos, que son 11, y yo le dije y hablamos como en súper buena onda los dos, ‘evidentemente espero que no sean 11 años, nada más déjame organizar mi vida’”, aseguró la intérprete.