Lana Rhoades soñaba con ser actriz porno desde los 13 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Lana Rhoades ya sabía qué es lo que quería ser cuando creciera, pues desde los 13 años tenía marcado su destino: Ser una estrella del cine para adultos.

Durante el podcast “Call Her Daddy” con la presentadora Alexandra Cooper, la estrella porno dijo que deseaba unirse a esta industria desde que era una adolescente, algo muy extraño para otras niñas de su edad.

"Esto va a sonar muy, muy raro, pero sabía que iba a ser una estrella del porno probablemente a la edad de 13 años, o tal vez 12", confesó.

Lana, quien ha participado en más de 269 escenas del cine para adultos, dijo que en aquel entonces pensaba que el cine para adultos era glamouroso, y que aquello podría sacarla de la precaria situación económica que vivía en su infancia. Sin embargo, se dio cuenta que la realidad era diferente cuando grabó su primera escena.

"Es simplemente ser joven e ingenuo y no te das cuenta de lo que tienes que hacer para estar en esa posición", reflexionó.

La actriz explicó que era fanática de programas como ‘The Girls Next Door’ de Play Boy, y los documentales de Jenna Jameson y Anna Nicole Smith, lo cual era un escape para la vida que enfrentó en su adolescencia, por lo que comenzó a añorar el mundo del cine para adultos.

"Me sumergía en mi programa favorito 'The Girls Next Door' de Playboy, y también me dio esperanza para el futuro al decir 'puedo hacer eso cuando sea grande", comentó.