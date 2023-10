Lana Del Rey dona ganancias de su gira a las ciudades que visita

CHARLESTON, Virginia Occidental.- En su concierto de anoche, la cantante Lana Del Rey, de 38 años, anunció que ha comenzado a donar las ganancias de su gira a las mismas ciudades donde se presenta, diciendo:

No necesito tanto dinero, lo hago porque me encanta, porque quiero cantar en estas ciudades y para ustedes.

Esta declaración sorprendió a los fans de la artista, cuyo nombre real es Elizabeth Grant, pero de una manera positiva, ya que a lo largo de su carrera ha sido conocida por su generosidad.

En 2020, donó $350,000 para proporcionar agua potable a la Nación Navajo, y en 2013, donó $10,000 para un documental sobre Daniel Johnston, un cantante estadounidense de culto. A cambio de su apoyo a la recaudación de fondos de Kickstarter para el cortometraje "Hi, How Are You", Lana recibió un "ukelele de los Pitufos firmado por Johnson".

Controversia

A pesar de su generosidad, Lana Del Rey ha enfrentado controversias en el pasado. En 2020, fue fuertemente criticada por una carta publicada en Instagram titulada "Pregunta para la cultura", en la que se le acusó de hacer comentarios insensibles que fueron considerados racistas. En el cierre de la controvertida carta, Del Rey promocionó sus próximos libros de poesía, mencionó sus donaciones a "fundaciones de nativos americanos" y anunció un nuevo álbum.

Estos comentarios también fueron considerados insensibles por algunos de sus seguidores y el público en general que leyeron la carta en su momento.