Lady Gaga inspiró a San Smith para que definiera su identidad de género, aseguró el cantante

REINO UNIDO.- Desde hace unos meses, el cantautor británico Sam Smith, se ha definido públicamente como una persona de género no binario; es decir, que no se identifica ni como masculino ni femenino, y asegura que logró establecer su sexualidad gracias a las canciones de Lady Gaga.

Detalló que la intérprete de “Born This Way” enorgullece las particularidades individuales de cada persona y esa es una mentalidad que le sirvió de impulso a la hora de presentarse al mundo tal y como es, según declaró a la revista Vogue.

Gaga es probablemente la razón por la que finalmente me reconcilié con mi propia identidad. Tenía 15 años cuando salió su disco 'The Fame' y me obsesioné con ella. Era como si me hubiera dado permiso para ser yo mismo/a y para estar orgulloso de mi ser. Fue una forma de expresión y también de protección", indicó.

Recientemente el cantante reveló a la revista Apple Music que desea convertirse en “madre” lo más pronto posible, independientemente si se encuentre soltero o tenga una pareja, ya que, aunque tiene 28 años de edad, desea hacerlo antes de los 35.

"Quiero hijos. Quiero todo. Quiero todo. Quiero tener hijos… quiero estar con los niños y quiero verlos crecer y estar con ellos todos los días. Quiero ser mamá”, expresó.

Quien interpreta la canción “I’m Not The Only One”, externó que con su profesión, es difícil encontrar una pareja que logre adaptarse a su ritmo de vida, pero desea tener una familia en algún momento de su vida, pero por lo pronto hará lo que le gusta, que es cantarle a su público, ya que cuando lo hace es un sentimiento indescriptible.