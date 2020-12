“La zorra no se ve la cola”: Vicente Fernández Jr. despotrica contra Anel Noreña

CIUDAD DE MÉXICO.- Vicente Fernández Jr. no se contuvo para responder duramente a Anel Noreña luego de que ésta criticara a su novia, Mariana González, quien es 20 años menor que él.

La ex esposa de José José criticó el tipo de vestimenta con la que la llamada “Kim Kardashian Mexicana” y le pidió al hijo de Vicente Fernández que cuidara a su novia o “se la llevará otro hombre”.

“Lo que subes es pornografía y está mal, hay lugares para hacerlo, a puerta cerrada es mejor. Tu mujer tiene esos pechos para ti, no para presumirlos en las redes; sólo disfrútala tú, pues si sigue enseñando así ¡se te va a ir con otro!”, declaró Anel en una reciente entrevista a Tv Notas.

A Vicente Jr. no le cayó nada bien este comentario de Anel, por lo que acudió al programa “Chisme No Like” para responderle sin filtro alguno.

Ay la zorra no se ve la cola, pero mira no le puedo faltar el respeto porque es una persona mayor de edad”, dijo Vicente Jr.

El también hermano de “El Potrillo” no dijo la frase completa del dicho altisonante que cita: “La zorra no se le ve la cola y el zorrillo no se le ve el fund….”. Fue por ese comentario que los internautas criticaron duramente la forma en que Vicente se refirió a una señora mayor y una de las más queridas del medio.

Se espera que probablemente Anel responda de alguna forma legal contra Vicente, pues ha demostrado ser alguien que no tolera los insultos contra ella o sus hijos, pues actualmente mantiene un pleito legal contra Alejandra Ávalos por apoyar a Manuel José como hijo ilegítimo de José José.