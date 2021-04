La serie de Eugenio Derbez donde volverá a ser un "Latin Lover"

CIUDAD DE MÉXICO. – Ha salido a la luz el nuevo proyecto internacional de Eugenio Derbez, que contará con la participación de Damián Alcázar, el canadiense Raphael Alejandro y el estadounidense Richard Shepard.



La serie se rodará tanto en inglés como español y está inspirada en la película “Cómo ser un Latin Lover”, producción en la que Derbez estuvo a cargo y además protagonizó.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



“Acapulco” sigue la historia de un joven mexicano cuyo sueño se hace realidad al conseguir trabajo en el resort más popular de la ciudad, pero rápidamente se da cuenta que dicha labor es mucho más complicada de lo que pensó, ya que sus creencias y moral comenzarán a ser cuestionadas.



La serie estará ambientada en 1984, contará con Derbez como narrador e interpretará la versión “actual” del personaje principal, Máximo.



El actor Enrique Arrizon interpretará la versión joven del protagonista, Damián Alcánzar será Don Pablo, jefe de operaciones del hotel, Camila Pérez será la recepcionista y Raphael Alejandro dará vida a Hugo, el sobrino de Máximo, entre otros artistas.



La serie formará parte de los contenidos de Apple Originals, plataforma que cuenta con distintas series y películas de todo género.



Apple TV+ es un servicio de televisión web por video bajo demanda por suscripción sin publicidad anunciada por Apple Inc. La cual está activa desde el 1 de noviembre del 2019.



La plataforma cuenta con contenidos originales como “For All Mankind”, “The Morning Show”, “See”, “Dickinson”, “Central Park”, entre otras.