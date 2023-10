La respuesta de Mario Casas al ser cuestionado sobre su relación con Eiza González

CIUDAD DE MEXICO.- Mario Casas y Eiza González han sido el centro de atención en los últimos días debido a los crecientes rumores sobre un posible romance entre ellos. A pesar de los esfuerzos de ambos por mantener su relación en privado, los reporteros no han dejado de buscar pistas y declaraciones que confirmen este nuevo capítulo en la vida de los famosos.

Recientemente, un reportero logró captar a Mario Casas en España y, en una breve entrevista, el actor español finalmente reaccionó a los rumores que circulan sobre su supuesto noviazgo con la talentosa actriz mexicana. Sin embargo, durante la entrevista, Casas pareció visiblemente nervioso ante las preguntas curiosas del periodista sobre su vida personal.

A pesar de que ambos compartieron en sus perfiles de Instagram fotos desde Cantabria, donde el actor tiene una casa familiar, ninguna imagen de ellos juntos ha sido publicada. Esto sugiere que prefieren mantener en secreto su relación y evitar la atención mediática.



Cuando las cámaras de Europa Press preguntaron directamente a Mario Casas sobre su nueva relación, el actor optó por no confirmar ni negar nada en relación a una posible boda y respodió evadiendo las preguntas.



"No hombre no, no te voy a decir nada... no te voy a decir nada... feliz siempre feliz siempre.", comentó el famoso actor.