La próxima película de Batman podría estar basada en 'The Long Halloween’

ESTADOS UNIDOS.- Durante el último episodio del podcast FatMan Beyond, Kevin Smith fue retirado cuando el coanfitrión Marc Bernardin explicó el rumor de que se adaptaría ‘The Long Halloween’ para la próxima película de Batman.

"Para ser justos, lo escuché y también lo escuché de una buena fuente", explicó Smith.

Según información de ComicBook, Matt Reeves previamente dejó en claro que no estaban haciendo una película conectada con el Universo DC, y ‘The Long Halloween’ haría un largo camino para hacer muchas conexiones y al mismo tiempo permanecer desconectado del Universo DC establecido con Wonder Woman, Shazam y Aquaman.

Batman con Robert Pattinson estará basada en la novela Batman: The Long Halloween.



Lo asegura Kevin Smith , y ya saben que él es muy cercano a todo lo que produce DC Comics. El que dijo que el Batman de Ben Affleck estaría basado en Batman: The Dark Knight Returns, y así fue. pic.twitter.com/o0uStWOpky — Geekrly (@Geekrly) September 14, 2019

"En este momento, estoy involucrado en The Batman", dijo Reeves. "Lo que se llamará en última instancia, no lo sé. Aquaman va a ser muy diferente de la película de Todd Phillips Joker, y será diferente de Shazam y Harley Quinn. Warners cree que no tienen que intentar desarrollar una pizarra gigante que tiene que tener todos los planes sobre cómo se conectará. Lo que deben intentar y hacer es hacer buenas películas con estos personajes", señaló.

Reeves también se burló del tipo de historia que abordará su trama, lo que probablemente conduzca a muchas de las teorías que apuntaban hacia ‘The Long Halloween’.

"Es en gran medida un punto de vista, una historia negra de Batman", dijo Reeves sobre su versión del Caped Crusader. "Se cuenta muy claramente sobre sus hombros, y espero que sea una historia emocionante pero también emotiva. Es más Batman en su modo de detective de lo que hemos visto en las películas. Los cómics tienen una historia de eso". Se supone que es el mejor detective del mundo, y eso no necesariamente ha sido parte de lo que han sido las películas. Me encantaría que fuera uno en el que, cuando emprendamos el viaje de localizar a los criminales e intentar resolver un crimen, va a permitir que su personaje tenga un arco para que pueda pasar por una transformación".

Se espera que Batman se estrenará en los cines el 25 de junio de 2021.