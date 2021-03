"La primer persona que critica a una mujer, es otra mujer": Inés Gómez Mont comparte fuerte mensaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Inés Gómez Mont se ha caracterizado por su trayectoria como conductora en la televisión mexicana, pero tmabién su belleza y carisma han hecho que se gane el cariño del público.

En esta ocasión aprovechó sus redes sociales para compartir un video que varias de sus 'colegas' del espectáculo lo han compartido y ha llamado la atención de sus seguidores.

El pasado 8 de marzo fue el Día de la Mujer, y la presentadora decidió compartir esta grabación para crear conciencia en muchas mujeres pero en esta ocasión extendió la invitación de ser congruentes y respetarse unas a las otras,y dejar de debilitar el género femenino.

Inés destacó que en ocasiones las mujeres son las mismas que resaltan los defectos de otras mujeres, dio el ejemplo de las redes sociales donde en fotografías hay señalamientos y críticas sobre ellas.

Por lo general siempre estamos viendo los defectos de las mujeres y si no los encontramos a simple vista, los buscamos y si no los encontramos, los inventamos, nos medimos durisimo entre nosotros, ¿a caso no somos las primeras que nos ponemos en el pie?". dijo la conductora