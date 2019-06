La polémica imagen que tomó un fotógrafo mexicano a Marilyn Monroe

CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio Caballero fue el fotógrafo que inmortalizó a Marilyn Monroe en la que sería una de sus imágenes más polémicas.

El momento ocurrió cuando la cantante estaba de visita en México durante una sesión de foto con la prensa, Monroe levanta su pierna y Caballero tomó una foto que, accidentalmente, deja al descubierto su falta de ropa interior.

‘‘Fuimos en desbandada de una vez que llegó ella, a mi me tocó a sus pies, no me podía mover, tenía un fotógrafo aquí, otro aquí. Es imposible que alguien pudiera haber inclusive tomado la foto que yo tomé, porque no podía tener flash, no podía hacer así para tener sombra… ella empezó a platicar y yo les dije que estorbaba la champañera que la retiraron y fueron y la quitaron, nomás dejaron la copa, y agarraron y le sirvieron una copa de champagne, justo cuando hace esto ella, obviamente yo sin querer tomo la foto, descruza la pierna para agarrar y es cuando tengo la foto’’.