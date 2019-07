La pelea sigue, pero se pospondrá: Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque en los últimos días mucho se ha dicho acerca de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, es el conductor de televisión quien aseguró que el enfrentamiento no se cancela, sólo se pospondrá un par de días.



"La pelea sigue, no me rajo, ese mequetrefe de Trejo es el que no se quiere subir y por eso dice que no quiero, pero yo sólo espero que el médico me diga cuando, por que la herida que tengo sana de cuatro a seis semanas y por eso se ha tenido que posponer", detalló a EL UNIVERSAL.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



Adame reveló que ya se ha vendido la mitad del boletaje y que por eso también está dispuesto a subir al cuadrilátero para enfrentar al cazafantasmas. "Quien ha estado manejando el evento es Manuel Montalvo, que es el abogado de Trejo y me reuniré con él en esta semana para ver cuál será la fecha porque el local tiene cupo para cuatro mil espectadores y ya se había vendido el 50%. Aquí hay de dos: o quienes tenían su boleto pueden pedir su reembolso o guarden su boleto para la nueva fecha", detalló.



Asimismo Adame adelantó que están viendo a través de qué plataforma online o tradicional podrían transmitir la pelea, pues comenta que hasta el momento han recibido muchas ofertas para para transmitir el encuentro por algún medio de comunicación.



"Hemos recibido muchas ofertas, pero falta que nos pongamos de acuerdo porque yo quiero que absolutamente todo se vaya a una asociación de mujeres maltratadas en Monterrey, pero el muerto de hambre de Trejo no quiero donar su parte", añadió.