La modelo Cara Delevingne y la actriz Ashley Benson se casan en Las Vegas

Londres.- La modelo británica Cara Delevingne y la actriz estadounidense Ashley Benson se casaron en una capilla de Las Vegas, según informó el diario británico The Sun.



SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



Delevingne, de 26 años, modelo y actriz, que ha participado en películas como "Escuadrón Suicida", y Benson, de 29 años y estrella de la serie "Pretty Little Liars", contrajeron matrimonio en una ceremonia oficiada por un imitador de Elvis Presley, según The Sun.



Entre los invitados estuvieron la actriz Charlize Theron, los integrantes del grupo de música The Jonas Brothers y la actriz Sophie Turner.



El dueño de la capilla, Michael Kelly, aseguró que la pareja estaba "segura de lo que estaba haciendo" y de lo que "significan la una para la otra".



"Se podía ver que se tomaban muy en serio lo que estaban haciendo, pero que también se estaban divirtiendo. Querían algo simple, fácil y tranquilo", agregó Kelly a The Sun.



Los rumores sobre el romance de Delevingne y Benson comenzaron a raíz de su trabajo en la película "Her Smell", en junio del año pasado.