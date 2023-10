La inesperada aparición de Taylor Swift en el partido de los Chiefs

KANSAS.- La sorpresiva aparición de la cantante Taylor Swift en el juego entre los Chiefs y los Broncos en el estadio de Kansas City ha generado un gran revuelo en cuanto a los rumores de su relación con el jugador de los Chiefs, Travis Kelce. Este hecho ocurrió justo después del estreno de su documental musical, "Taylor Swift: The Eras Tour", en Los Ángeles, donde Beyoncé hizo una inesperada aparición, poniendo fin a los rumores de rivalidad entre las dos estrellas pop más populares del momento.

La asistencia de Taylor al juego de los Chiefs resulta asombrosa, especialmente después de no haber estado presente en el partido anterior. Esto se debió a una controversia en la que Travis Kelce sugirió que la NFL estaba otorgando demasiada atención a Swift, lo que podría haber resultado incómodo.

Hoy, se difundieron videos, primero de Swift llegando discretamente al estadio y después en el palco de las celebridades, en compañía de la madre de Kelce, quien suele acompañar a la cantante en momentos durante sus conciertos.

¿Qué opina la mamá de Travis?

En los juegos, suelen capturarse imágenes de ambas compartiendo cariñosos abrazos, lo que indica que hay una relación de confianza entre ellas. En el podcast "Got It From My Momma", Donna Kelce, la madre de Travis, compartió sus impresiones sobre estar cerca de alguien con el nivel de fama de Taylor Swift, describiéndolo como una experiencia que la hace sentir como si estuviera en un "universo paralelo".

Donna también expresó su sorpresa ante la gran atención mediática que ha recibido el romance entre Taylor y Travis, ya que pensaba que esta atención disminuiría con el tiempo. En sus palabras:

"Pensé que llegaría a su fin en algún momento, pero parece que simplemente no cesa; cada semana supera a la anterior. Es realmente un viaje salvaje".

Con la presencia de Swift en el juego de Kelce de hoy, los rumores sobre un posible romance entre ellos no parecen desvanecerse pronto.