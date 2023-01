"La gente de ceniza": James Cameron revela nuevos detalles sobre "Avatar 3"

ESTADOS UNIDOS.- Tras el estreno de "Avatar: The Way of Water", James Cameron logró lo que muchos tildaron de imposible, igualar o incluso superar el éxito de la primera entrega de la franquicia lanzada en 2009. En este sentido, el director ya ha revelado detalles sobre la tercera entrega y lo que los espectadores pueden esperar de ella.

Para empezar, es importante mencionar que las grabaciones de lo que, hasta el momento, se conoce simplemente como "Avatar 3" fueron realizadas simultáneamente con las de "Avatar: The Way of Water", por lo que la película actualmente se encuentra en post-producción y tiene como fecha de estreno el 20 de diciembre de 2024.

El director de "Titanic" mencionó como el principal elemento a destacar de la tercera entrega a la tribu Na'vi, cuya cultura estará estrechamente ligada al elemento del fuego, en contraste con la temática del agua que introdujo la segunda película.

James Cameron les llama "la gente de ceniza"

El fuego tiene un próposito simbólico en la película y hay una cultura que está especificamente alrededor de ese concepto. Eso es probablemente decir demasiado", reveló Cameron durante una entrevista.

Asimismo, reveló que "Pandora" es un territorio gigante, que cuenta con regiones de hielo, agua, fuego, selva, viento y muchas más condiciones climáticas que mostrarán la diversidad de paisajes que puede ofrecer el mundo creado por el director.

A pesar de que muchos cinéfilos les emocionó la idea de tener a múltiples tribus representativas de los elementos naturales, otros muchos evidenciaron las similitudes con la franquicia del mismo nombre "Avatar: The Last Airbender" por emplear los elementos del agua, fuego, aire y tierra como pieza importante de su narrativa.

Sin embargo, todavía queda ver cómo emplea James Cameron dichos elementos en su mundo cinematográfico en las próximas entregas de la franquicia, pues "Avatar 4" y "Avatar 5" podrían ser una realidad si el éxito sigue en ascenso.