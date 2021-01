La genética Derbez: Alessandra Rosaldo molesta por gran parecido de Aitana con Eugenio

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se han convertido en una de las parejas más queridas y sólidas de la farándula mexicana, pero a pesar de su estabilidad sentimental, no se olvidan de los conflictos habituales de una pareja y así lo dejó claro el comediante mexicano, quien reveló qué es lo que más le molesta a su esposa.

Según el actor y productor, la ex vocalista de "Sentidos Opuestos" le afecta que le digan que su hija es más parecida a su padre, lo que no se puede juzgar con solo ver a la niña.

Durante una entrevista para el programa de espectáculos "El Gordo y la Flaca", Eugenio aseguro que su esposa carga con ella una fotografía para contradecir el curioso parecido que tienen los integrantes de la famosa dinastía Derbez.

“No sabes el pleito que tiene Alessandra, se la vive continuamente con eso. Se enoja cuando le dicen se parece mucho a Eugenio, es idéntica a Eugenio”, dijo sobre el parecido que su hija menor, Aitana, guarda con él.

“Ya hasta trae su foto. ‘Mira, esta soy yo de chiquita’. (La gente le responde) sí, pero es idéntica a Eugenio de todas maneras. Y se pone muy mal”, comentó el famoso que recién estrenó la película Coda, con la que se inauguró con bombo y platillo el festival de Sundance, que este año se llevará a cabo de manera virtual.

Pero el enojo de Alessandra Rosaldo no termina tras enseñar su foto, ya que Eugenio remata con un comentario que la lleva al límite: “Le digo, bueno ‘sí se parecen, de las rodillas y las plantas de los pies, sí son idénticas’. Y se enoja más todavía”.

Derbez añadió que hay otros aspectos que molestan a la cantante mexicana y es que constantemente genera polémicas en redes sociales.

A veces hay que levantar la voz aunque te metas en problemas. No siempre está padre meterse en problemas, mi mujer me regaña mucho y me dice ‘deja de meterte en problemas’. Le digo que hay veces que hay que meterse en esos buenos problemas porque si no alzas la voz nadie la va a alzar y la verdad no me arrepiento, fue difícil y hubo momentos en los que dije ‘para qué me metí en esto, voy a salir muy raspado’”.

La poderosa genética Derbez

El parecido que el humorista mexicano guarda con su descendencia es innegable y así se ha demostrado con el transcurso de los años.

Hace unos meses, el famoso mexicano compartió una foto con sus cuatro hijos y en esta se comprobó que Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana son igualitos a su padre.

“Vi que está en tendencia compartir fotos de cuando éramos más jóvenes. Aquí les dejo una foto de cómo me veo de 7 meses, de 22 años, de 24 años, de 27 años y de 53 años”, escribió en su cuenta de Twitter al lado de la fotografía familiar, campturada durante el bautizo de la pequeña Aitana.

La publicación de esta imagen pronto llamó la atención y en cuestión de horas se ha viralizado el post con el chiste sobre una de las dinastías más queridas en México y compuesta por Eugenio, Vadhir, Aislinn, Aitana, y José Eduardo Derbez.

Esta no es la primera vez que el patriarca de la familia hace referencia a este parecido, ya que el tema es frecuente con las personas que conforman su círculo cercano.

En una ocasión sorprendió a sus seguidores en Twitter e Instagram al publicar un video semblanza con fotografías de su madre, la Primera Actriz, Silvia Derbez, y su hija Aitana. En el clip se constató el gran parecido que existe ambas y la genética que viene desde generaciones pasadas.