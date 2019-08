¡La cinta de Breaking Bad ya está grabada!

ESTADOS UNIDOS.- Aún no se sabe mucho sobre la película de Breaking Bad, sin embargo está claro que girará en torno a Jesse Pinkman (Aaron Paul), luego de que este escapa en el final de la serie.

El actor Bob Odenkirk fue entrevistado por The Hollywood y durante la charla se le salió una primicia.

“He escuchado un montón de cosas diferentes sobre ella, pero estoy entusiasmado con la película de Breaking Bad. No puedo esperar para verla… no sé lo que la gente sepa. Encuentro difícil de creer que no sepas que ya fue filmada”, reveló.

La película de ‘Breaking Bad’ ya está grabada, según Bob Odenkirk (Saul Goodman) https://t.co/PpjdkUzbNh — Hipertextual (@Hipertextual) August 22, 2019

“Lo hicieron. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡¿Cómo eso es un secreto?! Pero lo es. Han hecho un increíble trabajo en mantenerlo como un secreto“, explicó Odenkirk.

Así lo explicó el actor afirmando que ya estaba lista. Siguiendo esa línea, a nadie le debería sorprender que la película se estrene también de forma sorpresiva, lo que no se puede descartar considerando que Netflix estará involucrada en su lanzamiento.

Según información de Mouse, la película de Breaking Bad tiene el título clave de Greenberg y fue filmada en secreto en el estado de Nueva México, tal y como se hizo con la serie original.