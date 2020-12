La cicatriz que Macaulay Culkin conserva de "Mi pobre angelito"

En el universo de las cintas navideñas hay de dos: o amas o odias la historia protagonizada por Macaulay Culkin. Lo que es cierto es que se le considera un clásico de la temporada que, a 30 años de su estreno (recién cumplidos el pasado mes de noviembre), sigue siendo una de las más recordadas de la época.

El largometraje se convirtió en un éxito en su estreno en noviembre de 1990 a pesar de que estuvo a punto de no realizarse y a que nadie confiaba en que un actor tan desconocido como era en ese momento Kulkin pudiera sostener la historia y llamar la atención del público.

Por ello y porque ya empezó la cuenta regresiva para Navidad aquí te dejamos algunas curiosidades del filme que, a propósito en una traducción más certera debería llamarse "Solo en casa". Algunos de estos datos puedes verlos en la serie "The movies that made us" de Netflix mientras que la película está disponible en la app Disney + y Fox app:

1. El director de las dos películas que protagoniza Macaulay Kulkin tiene en su currículum varios clásicos del cine. Chris Columbus escribió en los 80 el guión de "Gremlins", dirigió a Robin Williams en "Mrs. Doubtfire" ("Papá por siempre", en México) y dirigió las primeras dos cintas basadas en las novelas de "Harry Potter" ("La piedra filosofal" y "La cámara secreta").

2. La casa de los Macalister fue recreada en el interior de la escuela "New Trier Township High School", ubicada a las afueras de Chicago. El set se ubicó en el gimnasio donde armaron todo el interior de la casa.

El exterior sí es una casa real en Chicago pero era muy pequeña para filmar adentro.

3. El largometraje se comenzó a planear en 1989 y en un inicio tendría un presupuesto de sólo 10 millones de dólares con la producción de Warner. Al final pasaría a manos de 20th Century Fox y alcanzaría un presupuesto de alrededor de 18 millones. Comparado con otras cintas de la época siguió siendo bajo, "Batman" tuvo 35 millones y "Quién engañó a Roger Rabbit" 70 millones, por ejemplo.

4. Para una de las escenas finales, en la que el sótano de Kevin se comienza a inundar, la producción construyó el set dentro de la piscina de la escuela por aquello de que iba a escurrir mucha agua.

5. El protagonista Macaulay Kulkin se llevó una marca para toda la vida. En la escena en que los ladrones cuelgan a Kevin de la puerta el personaje de Joe Pesci (Harry) lo amenaza con morder y quitarle cada uno de sus dedos, al parecer la mordida de Pesci es muy fuerte porque hasta hoy Kulkin conserva una cicatriz en su dedo.