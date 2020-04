La carrera de Shailene Woodley casi termina debido a una enfermedad

ESTADOS UNIDOS.- Durante una entrevista con The New York Times, Shailene Woodley habló sobre un susto de salud que casi terminó con su carrera cuando tenía poco más de 20 años.

La protagonista de ‘Bajo la misma estrella’, reveló que se perdió muchos de los primeros papeles porque estaba "muy, muy enferma".

"Todavía no he hablado mucho sobre esto públicamente, y algún día lo haré, pero estaba muy, muy enfermo cuando tenía poco más de 20 años. Mientras estaba haciendo las películas "Divergentes" y trabajando duro, también estaba luchando con una situación física muy personal y aterradora. Por eso, dije que no a muchas oportunidades porque necesitaba mejorar, y esos trabajos terminaron yendo a compañeros míos a quienes amo”, aseguró.

Ella dijo que no estaba claro si podría continuar trabajando debido a una enfermedad desconocida o si incluso sobreviviría.

"Hubo una mezcla de personas que dijeron:" No deberías haber dejado ir eso "o" No deberías haber estado enfermo ", dijo. “Eso se combinó con mi propio proceso interno de 'Voy a sobrevivir a lo que estoy pasando en este momento y estaré sano, o incluso tendré la oportunidad de trabajar en proyectos que me apasionen nuevamente debido a la situación que "¿Estoy dentro?" Estaba en un lugar donde no tenía más remedio que rendirme y dejar mi carrera, y sacó a relucir esta voz negativa en mi mente que siguió girando durante años y años después”.

Woodley estalló en "The Descendants" en 2011, por la cual fue nominada para un Globo de Oro y ganó un Premio Indie Spirit. En 2014, protagonizó "The Fault in Our Stars" e interpretó al personaje principal de la franquicia "Divergente", basada en las novelas para adultos jóvenes. Actualmente se la puede ver en "Endings, Beginnings".