La cantidad millonaria que cobrarán las protagonistas de “Sex and The City”

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que las protagonistas de la exitosa serie “Sex and The City” confirmaran que habrá una nueva temporada, también salieron a la luz algunos detalles sobre ésta, como que no aparecerá el personaje de “Samantha Jones”, realizado por Kim Cattrall.

Tal información sorprendió a los seguidores del programa que será transmitido por HBO Max, ya que el personaje interpretado por Kim Cattral es uno de los más queridos por el público, al igual que el de Sarah Jessica Parker.

La nueva temporada de “Sex and The City” llevará por nombre “And Just Like That…” y después de que el fin de semana pasado se anunciara su regreso, la revista Variety también reveló cuánto cobrarán Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York) y Cynthia Nixon (Miranda Hobbes).

Según el medio, las intérpretes cobrarán más de un millón de dólares por episodio. Las tres actrices también ejercerán como productoras ejecutivas y recibirían, por lo menos, 10 millones de dólares cada una.



Más de “Sex and The City”

La serie de “Sex and The City” está basada en el libro de Darren Star que lleva por nombre el mismo que la serie y salió a la venta en 1997. Un año después se estrenó la primera temporada por HBO y tras su enorme éxito duró seis temporadas hasta 2004.

En 2008 fue lanzado el filme “Sex and The City: La Película”, la cual según la revista Quién, recaudó 418 millones de dólares con un presupuesto de 65 millones, por lo que en 2010 se lanzó un segundo filme llamado “Sex and The City 2”, pero tuvo menos éxito que la primera, ya que generó sólo 290 millones de dólares.

En 2012 se lanzó una precuela de la exitosa serie llamada “The Carrie Diaries”, que narraba la juventud de la protagonista principal y fue interpretada por AnnaSophia Robb durante dos temporadas.

“And Just Like That…” sería la cuarta producción que se desprende de “Sex and The City” y por primera vez en la historia de la trama no aparecería una de las cuatro mujeres que residen en Nueva York y que muchas de sus fanáticas se ven reflejadas en alguno de los personajes.