La “bateria invisible” de The Rolling Stones

ESTADOS UNIDOS.- Ni la distancia o la pandemia del coronavirus es capaz de detener a The Rolling Stones, quienes aparecieron en las pantallas del mundo para el concierto virtual One World Together.

El primero que apareció en la pantalla fue el inigualable Mick Jagger, quien invitó a todos a cantar “You Can´t Always Get What You Want”.

A la pantalla, desde sus respectivos hogares, le siguieron Keith Richards y Ronnie Wood con la guitarra y el bajo. Quien tardó en unirse por problemas de cámara fue Charlie Watts, quien causó conmoción y gracia en redes sociales, al tocar una “batería invisible”.

El músico usaba sus baquetas para tocar cuatro cajas que improvisar una batería, y seguir la canción junto con sus compañeros.

The Rolling Stones continuó su canción hasta despedirse, pidiéndole a sus fans que se cuiden en esta pandemia de coronavirus.