La actriz infantil Amanda Bynes reaparece promocionando su nuevo podcast

ESTADOS UNIDOS.- Amanda Bynes, la actriz y comediante estadounidense conocida por su destacada participación en programas emblemáticos de Nickelodeon en las décadas de 1990 y 2000, como "The Amanda Show" y "All That", así como en exitosas películas como "The Big Fat Liar", "What a Girl Wants" y "Hairspray", ha experimentado una serie de desafíos personales y legales en los últimos años desde que tomó distancia del mundo de la actuación.

En 2012, enfrentó una acusación de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI), pero los cargos fueron finalmente retirados. A lo largo de 2013, se vio envuelta en problemas legales tanto en Nueva York como en California, donde sus padres tomaron medidas para obtener tutela en 2013 y nuevamente en 2014. En 2018, Bynes anunció públicamente su sobriedad, expresando sinceras disculpas por su pasado.

En 2022, buscó poner fin a la tutela que había estado vigente, logrando su objetivo en marzo de ese año. Sin embargo, en marzo de 2023, sufrió un episodio psiquiátrico que la llevó a ser sometida a una evaluación hospitalaria. En junio, tras recibir tratamiento, fue dada de alta con planes de continuar con un tratamiento ambulatorio.

Recientemente, Amanda anunció su regreso al ámbito público de una manera intrigante: a través de las redes sociales, compartió detalles sobre su nuevo proyecto, un podcast titulado "Amanda Bynes & Paul Sieminski: El podcast". Esta iniciativa marca uno de sus primeros intentos de volver a conectarse con la cultura popular después de haberse mantenido alejada de los reflectores durante varios años.