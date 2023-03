‘La Velada del año 3’: combates de boxeo y fecha

Tijuana, Baja California.- ‘La Velada del año 3’ será una realidad, en este evento organizado por Ibai Llanos se reúnen en combate de box algunos creadores de contenido para Youtube y otras plataformas de streaming.

El combate será el 1 de julio en Civitas Metropolitano, el estadio de fútbol del Atlético de Madrid; aún no se establece el horario.

¿Quiénes combaten?

Los enfrentamientos serán entre Rivers vs. La Rivers, Ampeter vs. Papi Gavi, Luzu vs. Fernanfloo,Shelao vs. Viruzz, Amouranth vs. Mayichi y Coscu vs. Germán Garmendia.

La velada del año 2 consiguió romper múltiples récords en la plataforma de Twitch por lo que esta nueva edición se ha vuelto muy prometedora para sus seguidores.