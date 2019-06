La ‘’Tóxica’’ relación que lleva la hija de Ricardo Montaner con Camilo Echeverry

Los seguidores de la hija de Ricardo Montaner no dejaron de llamar a su relación ‘‘Tóxica’’ luego de que subiera un screen shot de una conversación que mantenía con su novio, Camilo Echeverry, por Whatsapp.

La imagen fue subida por Twitter con el texto: ‘‘Yo en serio, no doy con @CamiloMusica’’.

Dentro del mensaje se puede leer claramente como Camilo se refiere a Juliana como alguien de quien dependiese su estado de ánimo.

‘‘Te juro que me dan ganas de preguntarte: cómo estoy? En serio, y que tú me digas: hoy estás feliz, y yo me pongo feliz, sabes lo que te quiero decir?, Como que siento que una gran parte de mí eres tú… no en el sentido romántico, sino práctico, me entiendes?, es como que somos un solo ser y cuando no estás, no está la claridad de cómo me siento, o de qué tengo ganas… o de si me gusta algo o no… o cómo interactuar’’, señala el cantante por el mensaje de Whatsapp.

Yo en serio, no doy con @CamiloMusica ������❤️❤️❤️������������������ pic.twitter.com/OTky14vlCK — Juliana Guevara M (@JuliGuevara10) June 4, 2019

La crítica no se hizo tardar y más de una persona lo llamó ‘‘tóxico’’, ‘‘perturbado’’ y ‘‘dependiente’’, incluso muchos le recomendaron ir con un psicólogo.

Por su parte ni el cantante ni Juliana han respondido nada al respecto.