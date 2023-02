La Reina del Pacífico no cree en la historia de que Angelica Rivera se compró la casa con dinero de Televisa

GUADALAJARA, México.- En una reciente entrevista por el periodista José Luis Montenegro para The Daily Beast, Sandra Ávila Beltrán aseguró nuevamente su intención por frenar todos los señalamientos y ataques en su contra, recordando los motivos que la llevaron a hacer frente a la justicia mexicana y pasar siete años en prisión, hasta su liberación en el año 2015. Aunque, en esta ocasión, sus comentarios hicieron referencia a las esposas de los expresidentes.

La Reina del Pacífico, como también se le conoce, se sinceró respecto a las acusaciones en su contra por lavado de dinero, donde se le vinculó con el mundo de las drogas y la llevó a estar presa.

No obstante, Ávila Beltrán aseguró que ella no es tan diferente de las primeras damas mexicanas que han acompañado a los presidentes durante sus mandatos, por lo cual, al compararse con ellas, destacó que ella sí tuvo que pagar las consecuencias, mientras que Martha Sahagún y Angélica Rivera no.

Fue sentenciada junto a su pareja, el narcotraficante colombiano Juan Diego Espinosa, alias "El Tigre", lo cual la llevó a poner en tela de juicio a Angélica Rivera, la exesposa de Enrique Peña Nieto, así como a Martha Sahagún, la pareja de Vicente Fox Quesada.

Si mi esposo quiere darme un auto o una casa, no pregunto de dónde viene el dinero”

Ávila Beltrán no cree que Angélica Rivera haya comprado la casa con su dinero como actriz

La Reina del Pacífico aseveró que su relación con los principales miembros del cartel no eran tan distinta a estar casada con un político.

Me acusaron de lavado de dinero. Pero a ver, si tengo un marido y me compra una casa o me compra un carro, ¿es por eso que estoy lavando capital? Díganme si la mujer de un político le dice a su marido: ‘No, no quiero la casa’. Por ejemplo: Angélica Rivera, la exprimera dama de México, ¿usted cree que su dinero salió de un sueldo de la cadena Televisa? ¿Quién cree eso?”, dijo al periodista.

Pese a que no fue directa en hacerlo, recordó la polémica donde se le cuestionó a Angélica Rivera sobre la procedencia del dinero con el que había comprado su casa, inmueble que fue valuado en 86 millones de pesos, y habría asegurado en ese entonces haberla pagado con su trabajo como actriz.

La Reina del Pacífico utilizó ese hecho como argumento de que ellas "no son diferentes".

Si tengo un esposo y me compra una casa, no le voy a preguntar de dónde sacó [el dinero], ni me importa. Y si alguien viene ahora mismo y me da una casa o un carro, no le voy a preguntar cómo de dónde lo sacó. No me importa”

Te puede interesar: Sandra Ávila Beltrán demanda a Netflix y Telemundo por 'La Reina del Sur': pide 40% de las ganancias