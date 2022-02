"La Gilbertona" se vuelve tendencia por supuesta muerte y lo desmiente

CULIACÁN, Sinaloa.- "La Gilertona", personaje que se viralizó en Internet, se volvió tendencia en redes sociales por el rumor de su supuesta muerte, sin embargo desmintió esas versiones, asegurando que solo lo inventan para "tener vistas".

No me he muerto, eso lo hacen para subir videos nada más", contó "La Gilbertona" para el portal Link Sinaloa.