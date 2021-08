"La Chupitos" recuerda el día que la corrieron de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Gran sorpresa provocaron las declaraciones de Liliana Arriaga, mejor conocida como "La Chupitos", al narrar cómo fue el momento en que los ejecutivos de Televisa le dieron "las gracias·.

La comediante ha logrado ganarse un sitio muy especial en el gusto del público a través de los años con su personaje que ahora goza de gran éxito, pero su carrera no fue sencilla al inicio.

Fue durante un entrevista que otorgó al programa matutino de Azteca Uno, "Venga la alegría", qué Liliana Aguirre confesó que por causa de su personaje fue señalada, pues el mensaje que quiere transmitir "La Chupitos" fue mal interpretado.

"Fui atacada, muy rechazada. 'La Chupitos' tampoco quiere decir 'tomen', o sea, tomen con medida para que no terminemos así, porque la persona que tiene el problema de alcoholismo no nació así, por algo está así, por eso es una enfermedad", precisó la comediante.

"La Chupitos" recordó cómo fue el momento en que fue despedida de Televisa, durante la época de "El Tigre" Azcárraga, cuando apenas iniciaba su carrera profesional.

"Me llegaron a sacar. Me agarran para la posada de publicistas que hacían, yo era nuevecita en esto, entonces fue de 'A ver, qué es lo que vas a decir', entonces yo dije mi rutina. En el momento que empiezo el show, algo no gustó y me cortaron, me sacaron, me apagaron el micro", explicó Arriaga.

"Yo veía mucho movimiento, me sacan y me dieron un regañadón, y me decían: 'En tu vida vuelves a pisar Televisa, aquí se acabó tu carrera, Y yo decía: '¿Cuál carrera?'. Yo iba empezando. No tomé la dimensión de lo que había pasado. Estaba tan nerviosa que se me borró la mente. Creo que fue el error más grande que según cometí", detalló.

Liliana Arriaga, además, reveló que su icónico personaje de "La Chupitos" está inspirado en un familiar: "Amo a Carmelita Salinas, pero ni en ella, ni en 'la Guayaba' ni 'la Tostada'. En ese momento fue en honor a mi tío, entonces nada que ver", finalizó.