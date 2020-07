La Chilindrina desmiente que tenga Covid-19

María Antonieta de las Nieves no sólo está orgullosa de los pasos que ha dado La Chilindrina en el mundo del entretenimiento en Latinoamérica, sino las muestras de cariño que recibe todos los días a través de las redes sociales.

La actriz mexicana que ha dado vida al famoso personaje que nació en El Chavo del 8 hace 48 años decidió compartir un mensaje para todos sus seguidores que se han preocupado por su salud y una supuesta depresión por el reciente fallecimiento de su esposo.

Por más de 4 décadas María Antonieta de la Nieves ha interpretado a La Chilindrina.

"Para aquellos que han publicado que he muerto de Covid, les dejé esta linda vista que tengo mientras desayuno en mi querido Acapulco. Para todos os que se han reportado, estoy muy bien de salud gracias a Dios", dijo María Antonieta de las Nieves este miércoles desde su Facebook oficial.

Mientras que La Chilindrina compartió: "¡Buenos días! Quiero decirles que estoy bien de salud y que no estoy en Nueva York. Por ahí, alguien quiso tener muchos seguidores con un mal chiste".

Desde el pasado 30 de junio surgió información sobre la salud de la actriz, quien a sus 68 años todavía sigue trabajando por toda Latinoamérica.

"Gracias por preocuparse. Por todo el mundo me preguntan: '¿Es cierto Chilindrina que te estás muriendo de hambre?, pero como muy bien, lo que pasa es que adelgacé porque me veía gorda en la televisión, por es me dan mi dieta especial. Estoy muy bien, la pandemia no me ha caído mal, me ha caído bien, porque estoy en mi casa con mi mamá (María Antonieta de las Nieves, jugamos, dibujamos y nos divertimos sin salir de casa".

“Estoy cumpliendo 48 años de haber empezado con La Chilindrina, porque empecé a trabajar desde los seis años y hasta ahorita no he parado. Tengo 60 años de ser actriz, no vayas a pensar que tengo 68 años”, compartió María Antonieta de las Nieves.

Añadió, "es un milagro de Dios que después de muchos años, a 48 años de haber empezado con La Chilindrina, la gente nos siga queriendo más ahora, porque hay más gente y ya son tres generaciones que nos siguen, y gracias a la fortuna de Dios, soy de los pocos sobrevivientes, soy una chilindrinosauria”.