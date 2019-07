"La Chilindrina" asegura que fue el primer amor de Luis Miguel

El personaje de "La Chilindrina", se presentó en el programa ‘‘El valor de la verdad’’, donde someten a sus invitados a una serie de cuestionamientos mientras están siendo juzgados por un polígrafo para ver si es o no verdad lo que dicen.

El presentador decidió preguntarle sobre si era cierto o no el rumor que señalaba que se había escapado con Luis Miguel.

"¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?".

La hija de ‘Don Ramón’ hizo un gesto de incomodidad, tomó aire y se preguntó cómo era que la prensa podía enterarse de esas cosas.

"La verdad es que sí", aseguró. Explicó que se encontraba tomando el sol en la playa cuando veía que constantemente pasaba un yate del que le gritaban piropos.

"Dije, '¿de quién estarán hablando?', y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: '¿oye nena, tú sabes quién soy yo?' Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo 'sí, eres 'la chilindrina'. Le dije 'sí, tú eres mi amor soñado'’, comentó.

El conductor le recordó que incluso existía una foto, la cual fue mostrada en el programa, a lo que "La Chilindrina" dijo que era una prueba "para que él no diga que no fui su primer amor".

