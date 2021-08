La Bruja de Texcoco homenajea a Cornelio Reyna

Ciudad de México.- El proyecto musical La Bruja de Texcoco declará que Cornelio Reyna es una influencia de su niñez y cultura, dejando huella en su vida y en decidió homenajear al idolo con una canción.



"Es un músico legendario para mí, un referente importante en la cultura mexicana, me recuerda a cuando era niño, cuando estaba en un rancho de mi tío en Michoacán y ahí lo escuchaba; mi tío me daba la mitad de un vaso con pulque y la otra de refresco ,y eso se me quedó muy marcado.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



"Era de estarlo escuchando todo el día, junto a Los Cadetes de Linares, y varios más", declaró La Bruja de Texcoco. "Eso está chido, lo viví desde pequeño".



Además, con el tema que escogió, "Carta invisible", que ya está disponible en todas las plataformas digitales, espera llegar a las nuevas generaciones, porque considera que sus composiciones no pasan de moda y al contrario perduran a través del tiempo.

"Este homenaje me dejó muchas grandes experiencias, me identifico con él por el tema de la composición, el poder de mostrarme vulnerable, con esa sensibilidad, que tenía él en esa época, cantarle al amor y al desamor y poderlo sacar a través de la música", explica.

La experiencia de la pandemia



En otro tema, comparte que la pandemia le dejó experiencias, buenas y malas, pero antes de irse por el camino de la derrota decidió salir adelante y seguir creando nuevos proyectos, dentro de ellos, explica, planea lanzar próximamente un disco nuevo, en donde cuenta todas sus experiencias, y con el cual quiere transmitir un mensaje de superación y de atreverse a hacer las cosas.