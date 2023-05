La Bebeshita considera dejar proyecto de Wendy Guevara después de asesinato de Kevin Kaletry

Ciudad de México.- El pasado jueves 4 de mayo, el influencer Kevin Kaletry fue asesinado en la Ciudad de México durante la antesala de una conferencia de prensa. La víctima, quien tenía 26 años, formaba parte del elenco del programa "La Eskuelita", producido por Wendy Guevara, integrante del grupo "Las Perdidas".

El trágico suceso ocurrió en el hotel Casa Comtesse, donde Kevin fue baleado en la cabeza por una persona que llegó en moto y huyó rápidamente del lugar. El incidente fue presenciado por influencers y miembros de la prensa que se encontraban presentes.

Aunque muchos de ellos conocieron a la víctima ese mismo día, el impacto del crimen los ha afectado gravemente. Tal es el caso de Daniela Alexis, conductora de TV Azteca, quien se encuentra en un verdadero "shock" e incluso no está segura de si seguirá formando parte del proyecto de Wendy Guevara. Así lo declaró a distintos medios de comunicación mientras caminaba por la alfombra roja del espectáculo The Illusionists.

"Ya había olvidado ese momento. Viví algo súper fuerte. Yo nunca había vivido algo así, tener unos balazos tan cerca, a metros de distancia, y sí es algo que sigo estando en shock todavía. Todavía no lo puedo creer, ni modo, tristemente estamos en la Ciudad de México y pasan estas cosas", expresó la conductora, también conocida como La Bebeshita. "Sigo en shock. Es algo muy fuerte que nunca había vivido yo en mi vida, tan cerca. Realmente yo soy una niña que no se mete en problemas, que trata de alejarse como de ese tipo de cosas, duermo con la luz prendida, tengo ansiedad".

Después del impacto emocional que sufrió, Daniela Alexis está considerando seriamente si seguirá formando parte de La Eskuelita, ya que los últimos días han sido muy desgastantes para ella.

Yo la verdad, no sé, no estoy segura de seguir adelante. No sé, soy mucho de vibras, soy mucho de señales, tal vez esto es una señal, y he pensado mucho las cosas sobre si voy a seguir en el proyecto o no de mi amiga Wendy Guevara, que la amo, la adoro, pero pues no sé, tal vez no sea momento de entrar ahí. Yo les pedí un break para pensar las cosas", concluyó.