Kylie Jenner declara que Kris Jenner pensaba que su marca de maquillaje iba a fracasar

LOS ANGELES.- La famosa empresaria y estrella de reality, Kylie Jenner, fue entrevistada recientemente por Jennifer Lawrence para la revista Interview. Durante la charla, ambas compartieron anécdotas sobre el programa de televisión "Keeping Up with the Kardashians", del cual Jenner es protagonista junto a sus hermanas y su madre.

La entrevista se inicia explorando la aparente conexión cercana entre las dos celebridades. Jenner responde con humor a una pregunta sobre su mejor contratación, mencionando a su "niñera de perros", dado que tiene siete caninos.

El diálogo se adentra en la experiencia de Kylie Jenner en la industria del maquillaje. La empresaria revela que empezó a contornear sus labios de forma autodidacta para lograr un aspecto más completo. Jennifer Lawrence comparte sus propias experiencias con el maquillaje y cómo puede influir en la percepción, destacando la colaboración con un maquillador que realza sus labios.

Empezó desde cero

Durante la conversación, Jenner confiesa haber utilizado rellenos labiales, pero expresa su frustración por las percepciones incorrectas sobre posibles cirugías plásticas. Ambas mujeres discuten la transición de Kylie desde el mundo de la belleza hasta la moda, resaltando la importancia de la armonía entre maquillaje y vestuario.

La empresaria de 23 años también aborda los desafíos que enfrentó al iniciar su exitosa línea de maquillaje:

Mi mamá pensaba que iba a quedarme con kits de labios en mi garaje por el resto de mi vida. Creo que pedimos 5,000 de cada color; ese era el mínimo. Y ella decía: ‘Mejor que estés lista, Kylie, porque podrías tener muchos kits de labios en tu garaje por el resto de tu vida, así que mejor que ames estos colores’.

Destaca el impactante éxito inicial que llevó a cerrar internet debido a la alta demanda. Jenner comparte el desafío de encontrar un fabricante adecuado y hacer crecer rápidamente la empresa, enfrentándose a la presión de no cometer errores.

En una reflexión personal, Jenner destaca cómo demostrar a los críticos que estaban equivocados fue un desafío, pero construir su imperio desde cero junto a su madre fue aún más gratificante.

Jennifer Lawrence reflexiona sobre los estereotipos y desafíos asociados con los errores en el mundo empresarial, particularmente para una joven emprendedora como Kylie. Ambas concluyen la entrevista reconociendo la increíble experiencia y éxito que resultaron de esta travesía empresarial.