Kuno Becker envía fuerte crítica a Paty Navidad y Eduardo Verastegui

TIJUANA, B.C.- Kuno Becker no ocultó su descontento contra algunos de sus colegas del medio artístico por la forma en que han intentado minimizar la pandemia de coronavirus además de apoyar diversas teorías de conspiración.

Luego de que en las últimas semanas Paty Navidad se viera envuelta en la polémica por su negativa ante las restricciones y la vacuna contra la Covid-19 además de su apoyo a Donald Trump, el actor expresó:

“Por eso digo que no hagan caso de las tonterías de la gente que escucha por ahí, ya saben de quienes, de no usar mascarillas, de las teorías de conspiración estas brutas, que la verdad no está chido que digan eso, hay que cuidarse mucho, la gente se ha enfermado muchísimo… el tema se está poniendo cada vez peor, entonces hay que tener muchísimo cuidado en verdad y tienen que saber qué escuchar y qué no”.

De la misma manera, Kuno reveló que tanto él como la producción donde se encuentra trabajando ha tomado todas las medidas para evitar los contagios de la Covid-19; sin embargo, ante el temor de una posible tragedia con su salud ya pensó en poner al día su testamento.

Yo ya (hice el testamento), por si me carga el payaso… más o menos, espero no llegar a eso, que esto empiece a controlarse en breve, con las vacunas y todo”, dijo el artista durante la entrevista que brindó a diversos medios de comunicación tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por último, Becker lamentó que Eduardo Verastegui haya dado su respaldo a la campaña del todavía mandatario estadounidense.

“Apoyar algo que tenga que ver con el fascismo y el nacionalismo, y el movimiento de ultraderecha me parece una %&$#*, me parece increíblemente irresponsable, además echándole leña al fuego del lado oscuro del ser humano donde perdemos todos”, remató.