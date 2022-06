¿Kristal Silva será sometida a cirugía?

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristal Silva es una de las conductoras con mayor popularidad en la televisión mexicana, siempre s eha cracterizado por su buen sentido del humor y pasión a su trabajo.

Hace unas semanas que la exreina de belleza se habría unido como una de las participantes de ‘Quiero Bailar’ en la su objetivo era brindar los mejores pasos de baile para cumplir el suelo de Emilo Canek.

Lamentablemente hace unos días la conductora sufrió un accidente durante los ensayos, lo que ocasionó que fuera trasladada a urgencias y estuviera en total reposo para evitar más daño.

Por medio de su cuenta de Instagram, Kristal reveló que ya tenía los resultados de su resonancia, pero que necesitaba la interpretación del doctor, pero lamentablemente la lesión si es grave y posiblemente necesite una cirugía en los próximos días.



Ya recibí los resultados de resonancia, me falta la interpretación de un ortopedista, peor me adelanté un poco con el proceso y me dicen que la lesión en el menisco si es algo grave” dijo la conductora.