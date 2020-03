Kourtney Kardashian renuncia a "Keeping Up With The Kardashians"

Después de que se revelara que, en el inicio de la temporada número 18 de la serie Keeping Up With The Kardashians, Kourtney y Kim se agredieron físicamente, fue la hermana mayor, de 40 años, la que anunció en sus redes sociales que abandonaría el programa, que arrancó en 2007.

Posteriormente, la mayor de las Kardashian publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, en donde develaba en parte esta decisión.

"Es difícil para mí ver estos dos primeros episodios, pero es en nuestros momentos más oscuros que ocurre el crecimiento. Finalmente tuve el coraje de cambiar lo que ya no me traía felicidad y poner mi tiempo y energía en lo que sí. ¡Elige la felicidad!".

En la temporada 17, Kourtney pensó en abandonar el programa al sentirse cansada de exponer su vida privada ante el público, aunque finalmente se decidió por seguir.

Sin embargo, los problemas familiares no estaban resueltos, pues la reciente pelea se dio por las críticas que hizo Kim a su hermana, quien por un dolor de garganta decidió no asistir a un desfile de moda, ésta le lanzó una botella con agua para seguir con puñetazos y patadas.