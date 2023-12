Kim Kardashian recibe un modelo 3D de su cerebro como regalo de navidad

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian es reconocida por ser una de las celebridades más estrafalaria en la escena de Hollywood, debido a sus extravagantes lujos y acciones desmedidas, tales como llevar su propio equipo de fotográfos y esceneografía al trámite de su licencia para conducir.

Sin embargo, el más reciente caso ha sorprendido hasta a las personas que creían que ya nada podía sorprenderlas, pues la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" recibió como obsequio navideño nada más y nada menos que una réplica 3D exacta de su cerebro.

En sus historias de Instagram, Kim mostró la curiosa escultura de su "máquina de pensar", sostenida por una tabla de madera y pintada de un color plateado.

Del mismo modo, agradeció a la empresa responsable del polémico método científico 'Prenuvo' por tal detalle, después de someterse a dicho estudio el pasado mes de septiembre.

Kim Kardashian was gifted a 3D model of her brain from Prenuvo.



“I’m so grateful. I think it’s really cool the Prenuvo team did this.” pic.twitter.com/9xaAx9l3o2— Pop Hive (@thepophive) December 21, 2023

El método Prenuvo es una nueva tecnología que consiste en un escáner de cuerpo completo y promete detectar posibles afecciones como aneurismas antes de que surjan los síntomas en potenciales pacientes.

Sin embargo, el exorbitante precio del estudio, alrededor de 2 mil 500 dólares (más de 42 mil pesos mexicanos), limita demasiado la cantidad de personas que tienen acceso a él, siendo la mayoría de sus pacientes celebridades o personas millonarias.