Kim Kardashian: Así fue su reacción al saber de la relación que mantiene Kanye con Top Model

ESTADOS UNIDOS.- Sin duda una de las relaciones más mediáticas del 2020 y lo que va del 2021 ha sido la que formaban la jet set Kim Kardashian y el cantante Kanye West, después que no solo perdiera la candidatura a la presidencia de Estados Unidos, sino también su relación amorosa y familiar.

West cumplió 44 años el 8 de junio, y se le vio muy cercano celebrando con la super modelo Irina Shayk en Provence, France. Según publicaciones del portal TMZ, la pareja, que se vinculó por primera vez a fines de mayo, está "100 por ciento románticamente juntos", aunque "no está tan claro que tan serio es en este momento".

Según una fuente cercana a la revista, el rapero comenzó a "seguir" a la modelo, a quien conoce "profesionalmente hace unos años", "hace unas semanas". Según informes de la revista pasaron el rato en la ciudad de Nueva York antes de celebrar su cumpleaños juntos en Francia.

"Kanye es un tipo persuasivo" dijo la fuente, y señaló que Irina "parece enamorada" y "aceptó felizmente" la invitación del padre de cuatro a reunirse con él en Francia. "No están saliendo oficialmente, pero hay un interés de ambas partes", agregó la fuente.

En cambio una fuente de Us Weekly, afirmó que la pareja están "saliendo" y se han estado "viendo en silencio" durante bastante tiempo, "un par de meses". Una segunda fuente de Us Weekly comentó: "Irina y Kanye han estado pasando tiempo juntos y se están conociendo. Él siempre pensó que ella era hermosa y ambos están ansiosos por ver a dónde va esto".

Otro informante de Us Weekly dijo que la ex de Kanye, Kim Kardashian, es consciente del floreciente romance y "no le importa" porque aprecia la aparente discreción de Irina. Según la fuente, a la estrella de reality "no le gustaría" que su ex marido se mudara con alguien "que va a hablar con la prensa". Sin embargo, Kim "vio lo callada y respetuosa que era Irina".