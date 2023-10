Kevin Spacey fue llevado de emergencia al hospital, dice TMZ

El actor Kevin Spacey camina frente al Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, el martes 25 de julio de 2023. Spacey fue exhonerado de cargos por agresión sexual por supuestos actos cometidos en Gran Bretaña entre 2001 y 2013. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth) | Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved, AP