Kesha celebra su libertad tras terminar su contrato con Dr. Luke

ESTADOS UNIDOS.- Tras años de estar obligada a lanzar música bajo el sello discográfico de Dr. Luke, Kesha finalmente ha sido liberada de su contrato con Kemosabe Records, poniendo un final definitivo a uno de los capítulos más oscuros de su vida.

En exclusiva con el medio estadounidense Variety, su manager Jack Rovner también confirmó la separación entre Kesha y Vector Management, equipo colaborador del sello discográfico.

Kesha shares moving video amid end of deal with Dr. Luke’s label:



“I haven't felt this free since I was 18.” pic.twitter.com/OZYAepStXj— Pop Crave (@PopCrave) December 21, 2023

A modo de celebración, la intérprete de "Only Love Can Save Us Now" ha demostrado su felicidad en redes sociales. Mientras que en TikTok compartió un emotivo video en la playa con la leyenda "No me he sentido tan libre desde que tenía 18", en Instagram escribió: "Volviendo a casa a mí misma".

Del mismo modo, después de que un fanático expresará su emoción por el acontecimiento, Kesha se mostró alegre y afirmó que ahora es libre y puede hacer todo lo que quiera.

“I’m free, I can do what I want!”



— Kesha after parting ways with Dr. Luke’s label. pic.twitter.com/oE74pU5fMB— Pop Crave (@PopCrave) December 21, 2023

La larga batalla legal entre la cantante estadounidense y el productor Lukasz Gottwald, mejor conocido como Dr. Luke, empezó en 2014 cuando Kesha denunció a dicho sujeto por drogarla y abusar de ella en 2005.

Tras múltiples juicios y presentación de pruebas, el jurado nunca creyó en la palabra de Kesha, por lo que se vio obligada a aceptar un trato con Dr. Luke para ponerle fin a la disputa; sin embargo, estaba obligada a lanzar tres álbumes más con Kemosabe Records; los cuales fueron Rainbow (2017), High Road (2020) y Gag Order (2023).