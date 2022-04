Kenny, de los eléctricos, se expresa sobre la relación sobre Sasha y Luis de Llano

Ciudad de México.- La cantante Kenny Avilés, líder y vocalista del grupo Kenny y los Eléctricos, se pronunció al respecto de la relación que mantuvieron Sasha Sokol y Luis de Llano hace algunas décadas.

Tras la controversia que ha surgido luego de que la exTimbiriche confirmara sus intenciones de proceder legalmente contra el productor, es la intérprete quien reveló en entrevista para el programa Hoy que ella trató con los artistas en la época en que estuvieron juntos.

“Yo la conocí, yo le vendía ropa cuando ella vivía con Luis de Llano, pero yo la verdad nunca vi nada de locura en la relación, no, jamás vi algo feo, y sí tenía contacto con ellos”, confesó la artista.

Sin embargo, Kenny no dudó en externar su apoyo a Sokol ante la situación que vivió. “Si lo dice es porque le pasó, y la apoyo, claro que la apoyo, y qué bonito que hoy en día sí hablen las mujeres, o sea, que no callen”.

Conjuntamente, y fiel a su estilo, la intérprete aprovechó las cámaras para pedirle a su colega que le pague una prenda que nunca le quedó a deber.

Es más, me debe un vestido Sasha, me debe un vestido porque ya saben que yo hago ropa, y Sasha hace muchos años, cuando existían los premios Eres, yo le vendí un vestido y nunca me lo pagó. ‘Sasha, págamelo no seas %$#&’”