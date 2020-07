Kenia Ontiveros causa polémica al decorar su casa con cordón umbilical

LOS ÁNGELES, California.- Kenia Ontiveros esposa de Larry Hernández causó revuelo en redes sociales al publicar un video donde mostró lo que hizo con el cordón umbilical de su hija menor.

La madre de tres pequeñas creó un ornamento en forma de corazón color dorado y colocó sobre una base cuadrada color gris para decorar la sala de su casa.

“Vean qué bonito quedó el cordón de mi hija en forma de corazón”, comentó en el video.

Inmediatamente cientos de usuarios comenzaron a criticar la decisión de la empresaria y del cantante de hacer dicho arreglo.

“La gente ya no sabe cómo ganar más likes”, “todo lo que hacen por publicidad… ya cuando no se puede hacer algo más productivo”, fueron algunos comentarios no tan positivos que recibieron.

En cambio, también tuvieron algunos que fueron más agradables: “A mi me pareció hermoso no sé por qué la gente se molesta por lo que ponen todos los artistas”, “Bendiciones. Bellas memorias”.